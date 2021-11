YouTube va resserrer la vis des chaînes d'enfants ou pour les enfants

C'est en tout cas la définition que James Beser, directeur de la section Kids and Family de YouTube, fournit dans son communiqué. Ainsi, les chaînes « fortement commerciales ou encourageant des comportements ou attitudes négatifs » pourraient être retirées du Programme Partenaire YouTube (YPP), qui permet notamment la monétisation des vidéos, car elles ne respecteront pas cette nouvelle directive. James Beser ajoute que « si une vidéo seule enfreint ces principes de qualité, elle peut voir ses annonces être individuellement limitées ou annulées ».

Mais, si l'on exclut ces quelques exemples, le jugement d'une vidéo ou d'une chaîne reste abstrait. YouTube rappelle qu'il s'appuie uniquement sur ses quatre « R » : « Retirer » les contenus offensants, « Récompenser » les auteurs, « Relever et Réduire » les contenus qui le méritent. Sur ce dernier point, la plateforme dit soutenir les vidéos « qui stimulent la curiosité et l'imagination, mettent en valeur différents points de vue et encouragent les enfants à découvrir leurs propres intérêts et passions ».

La décision ne semble pas concerner spécifiquement YouTube Kids, mais aussi et surtout les adolescents utilisant YouTube. « Nous avons créé une solution destinée aux enfants, l'application YouTube Kids. […] Mais nous offrons également aux parents des options pour la version principale de YouTube, y compris la possibilité d'y créer un compte supervisé pour leur adolescent. »