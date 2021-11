Les États-Unis approuvent un traitement fondé sur la réalité virtuelle pour soigner l’amblyopie

Les essais cliniques réalisés ont montré de très bons résultats : après 12 semaines, 62 % des enfants ayant utilisé Luminopia One une heure par jour et six jours par semaine en plus de porter des lunettes voyaient leur vision s'améliorer, contre seulement un tiers des enfants portant juste des lunettes. L'une des raisons de l'efficacité du traitement avancées par les auteurs de l'essai clinique est le fait que les enfants pouvaient choisir des programmes populaires à regarder et qu'il était donc beaucoup plus facile pour eux de suivre le traitement avec assiduité.