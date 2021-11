DxO introduit PhotoLab 5 et FilmPack 6 : entre réglages fins et voyage dans le temps, le tour des nouveautés

Le logiciel intègre désormais un contrôle des détails plus précis en venant enrichir les U-points, sa technologie de retouches et réglages locaux. En plus des points de contrôle, DxO propose aux utilisateurs de son logiciel de prendre en main les lignes de contrôle. En effet, cet outil permet la retouche sur de larges zones sans toutefois y aller à la truelle.

La sensibilité de chaque point et ligne de contrôle est désormais ajustable, ce qui autorise une maîtrise parfaite de ses réglages. DxO fournit avec ce logiciel un outil encore plus précis et efficace pour offrir aux photographes un contrôle total de leurs images. Ainsi, avec une action sur la chrominance et la luminance de chaque zone, le traitement localisé est plus pertinent, et les retouches locales n’ont jamais été aussi simples.