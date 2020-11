Photo : la Nik Collection a 25 ans et 25 nouveaux filtres à son actif

Les séries Classic Portrait Color pour Color Efex Pro et Classic Portrait Black and White pour Silver Efex Pro s'attachent à répondre aux attentes des portraitistes exigeants, qui cherchent à souligner l'aspect unique de chaque visage. « Hint of Color », par exemple, joue sur une faible exposition et une teinte de couleur pour un rendu à la fois doux et dramatique, là où le contraste et les tons sombres du noir et blanc sont à l'honneur avec « Hollywood Glamour ».