Demain, vous pourrez démarrer votre voiture avec votre smartphone Android

L'annonce du développement du Digital Car Key support par Google, accompagnée de quelques strings confirme plusieurs choses. Cette fonctionnalité fera appel au NFC et au UWB pour déverrouiller la voiture. Elle ne sera disponible que sur quelques appareils compatibles (certains modèles seulement parmi les Pixels et Samsung Galaxy), et ce, dans certaines régions. Elle sera permise grâce à la mise à jour du système et l'installation voulue et choisie des utilisateurs. Elle sera également équipée d'un écran de verrouillage et de sécurité.

Bien que l'annonce comporte de nombreux détails sur le fonctionnement et les caractéristiques du Digital Car Key support, rien de précis n'est indiqué concernant sa disponibilité. Peut-être que de nouvelles informations seront données lors du lancement du Pixel 6 .