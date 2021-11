La Jetée — Plus qu'un court-métrage, un véritable classique

Pas besoin d’être une œuvre fleuve pour raconter de grandes histoires de science-fiction. Dans Short Fiction, nous nous intéressons aux meilleurs courts-métrages et formats courts de SF. Animation ou live-action, œuvres connues ou plus discrètes, françaises ou d’ailleurs… Toutes sont les bienvenues et sauront vous faire rêver de moutons électriques durant quelques minutes.