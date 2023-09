Amazon Prime Video et Warner lancent une offre groupée Ligue 1 et Pass Warner à un tarif avantageux !

Amazon et Warner Bros. ont annoncé ce mardi 5 septembre le lancement d'une offre groupée alléchante, qui pourrait bien ravir les amateurs de sports et de divertissement en France. L'offre, nommée « Pass Ligue 1 + Pass Warner », combine ainsi le meilleur du foot français (230 matchs, dont les plus belles affiches) et une variété de contenus de divertissement. Clubic vous explique tout.