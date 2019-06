Airbnb organise un hackathon à Paris pour recruter les meilleurs développeurs

AlesiaKan / Shutterstock.com

Un hackathon de 12 heures en pleine nuit

Capture d'écran

Un emploi et jusqu'à 2 000 euros de voyage Airbnb offerts

Source : Airbnb

En décembre dernier,avait finalisé l'acquisition de, désormais sa filiale. La start-up, qui propose un(ménage, gestion des arrivées et départs etc.) pour les hôtes n'ayant pas le temps de créer, ni de s'occuper de leur annonce sur la plateforme de location, cherche à concevoir et à améliorer des logiciels afin de parfaire son service. Pour cela,Pour bon nombre de sociétés ou institutions, la tenue d'unest devenue, en les plaçant face à d'importantes difficultés, à surmonter en un temps donné.organise le sien dans la nuit2019.La société donne ainsi rendez-vous àà son siège du 4 place de l'Opéra à Paris. L'objectif : «», dixit Airbnb, qui entend poursuivre le. Le but, pour, étant de recruter, à l'issue de cette nuit trépidante,Les places seront chères puisque seuls 40 candidats, nous le disions, seront invités à participer à l'événement. L'ensemble des candidats (qui devraient être bien plus nombreux) devra donc, dans un premier temps,envoyé le 30 juin par Airbnb.Les candidats retenus après le 13 juillet ne décrocheront pas qu'un emploi au sein du groupe : ils, valables pour des. Si vous être un maître du code et que souhaitez participer à l'aventure, vous pouvez vous inscrire, avant le 30 juin, sur le site airhack.spashthat.com