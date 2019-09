Airbus Connected Experience : la cabine connectée qui scrute vos faits et gestes

Un véritable laboratoire volant

Mieux cibler l'expérience des clients

Dénommée « Airbus Connected Experience », cette plateforme connectée prendra la forme de capteurs permettant d'analyser les mouvements à bord.Le constructeur aérien français a débuté les essais de cette nouvelle cabine connectée à bord d'un vol A350-900 et n'a pas encore annoncé de date de mise en circulation sur le marché de sa technologie.Le principe de « Airbus Connected Experience » repose sur l'analyse des mouvements et du comportement des passagers à bord. Pour cela, la cabine est équipée de prototypes de sièges connectés iSeat fabriqués par la marque Recaro, du Connected Gallery de Gategroupe, d'un système de contrôle de gestion de la cabine virtuel, ainsi que d'un écran géant OLED. Un système depermettra de gérer et d'apprendre ce que les données de ces différents capteurs pourront apporter.Pour Airbus, ces essais en vol permettront de vérifier le fonctionnement de ces équipements et leur robustesse, notamment concernant le flux des données entre les différents systèmes et les cycles de vol.Ces technologiques auront pour objectif de scruter attentivement les moindres faits et gestes des passagers dans le but de leur proposer des services personnalisés, et évidemment de capitaliser dessus.Les préférences culinaires, les programmes audiovisuels favoris, la position du siège ou même la fréquence à laquelle les passagers vont aux toilettes feront partie des objectifs d'analyse de l'expérience. Permettant de générer des revenus auxiliaires pour les compagnies aériennes, mais aussi de faciliter le travail des équipages.Airbus, persuadé que cette nouvelle plateforme numérique créera une expérience de vol plus qualitative pour les clients, a récemment remporté un prix pour sa cabine connectée.