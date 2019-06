MALE 2020 : Focus sur le projet de drone européen construit par Airbus

MALE RPAS - Crédits : Ulrike Franke

Eurodrone : un long historique de projets annulés

En charge de missions de renseignement longue distance

Un point sur les caractéristiques

Des caractéristiques trop onéreuses et la nécessité d'engager de nouvelles discussions

MALE RPAS au salon aéronautique ILA de Berlin. Crédits photo : Messe-Berlin Gmbh

Le drone est prévu pour voler à moyenne altitude et devrait faire preuve d'une grande autonomie. Il sera fourni. Sa mise en service est attendue pour 2025.Le projetfait suite à un long historique de projets annulés. Tout a débuté en 2008, époque à laquelle EADS () livrait à la France des drones. Ces drones, surnommés « Système intérimaire de drone MALE », ont failli être remplacés par le, un projet présenté un an plus tard puis abandonné en 2012 faute de financement par les États concernés.Une autre annulation avait été faite en parallèle des projets Harfang et Talarion :, un projet mené conjointement paret(entreprise anglaise travaillant dans les secteurs de la défense et de l'aérospatial). D'autres noms ont fait leur apparition dès 2011, comme, abandonné, lui aussi, en 2012.Après ces déboires, la France, le Royaume-Uni et l'Italie ce sont tournés vers une solution américaine : l'achat de, un drone de combat construit par General Atomics pour l'United States Air Force. Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian avait indiqué, durant l'été 2013, que la France souhaitait acquérir 12 exemplaires du drone américain et ce pour un total de 670 millions d'euros.Quelques semaines plus tard, les États-Unis indiquaient qu'à long terme, la vente pourrait porter jusqu'à 16 drones et huit stations au sol, pour un coût total de 1,14 milliard d'euros . Les deux premiers drones achetés par la France (non armés) avaient été dépêchés au Mali dès janvier 2014 : c'est notamment un de ces drones qui avait permis de retrouver l'épave de l'avion du vol 5017 d'Air Algérie. Florence Parly (la Ministre des Armées) avait par ailleurs annoncé, en septembre 2017, que les MQ-9 Reaper de l'armée de l'Air emporteraient des missiles d'ici 2020.Suite à cet historique compliqué etet(ex-Finmeccanica) décident en mai 2015 de conduire une étude, d'une durée de deux ans. Le but : concevoir et préparer. Ce dernier devait être en charge de missions de, deet de, avec. Les pays partenaires avaient alors conclu un accord concernant la configuration du drone, optant finalement pour un système, plus cher que prévu.Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, affirmait en 2018 que «».Le ministère des Armées s'était exprimé sur le sujet en 2018 : «».Selon la première maquette, livrée en 2018, lemesure 16 mètres de long pour 26 mètres d'envergure (la longueur, et deux fois la largeur d'un terrain de tennis environ). Il peut peser jusqu'à 11 tonnes de masse maximale au décollage. À titre de comparaison, lemesure 20 mètres d'envergure pour une longueur de 11 mètres. Ledevrait normalement voler à 500 km/h, et à plus de 13.000 mètres d'altitude.Stratégie de défense oblige,. Il devrait être, cependant, équipé d'une boule optique destinée à des. Le MALE RPAS, tout comme le Reaper, pourra aussi très bien embarquer de l'armement, même si ce n'est absolument pas confirmé aujourd'hui.Après deux années d'étude, la revue de spécification du système ainsi qu'une maquette à l'échelle 1, étaient présentées, en 2018, au salon aéronautique international de Berlin. À cette époque, le site officiel d'Airbus indiquait que le MALE RPAS était un «».Les partenaires avaient indiqué, à l'époque, que le. Le PDG de la branche défense d'Airbus, Dirk Hoke, avait par ailleurs déclaré que «».Le programme « Eurodrone » a finalement rencontré dede cette année.La proposition financière remise fin mai à l'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) par les industrielsle ministère des Armées. La facture s'élèverait désormais à plus de, les caractéristiques du drone étant trop chères à produire. Airbus, Dassault et Aermacchi doivent ainsi revoir leur copie, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée àont été attribués au projet, pour l'année 2019-2020, sur 520 millions disponibles au sein du. Ce fonds est proposé à l'origine par la Commission européenne et doit apporter un soutien financier aux projets communs en matière de défense, développés au sein de l'Union européenne. En l'occurrence, ce sont l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie qui sont en charge du projet.Le MALE 2020 devrait donc, d'ici 2025, venir remplacer les. Nous verrons, avec le temps, si ce projet commun arrivera à son aboutissement ou non.