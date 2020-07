ADP (Aéroports de Paris) perd 50% de son chiffre d'affaires et prédit une très lente reprise du trafic aérien

Cette donnée est évidemment consécutive à la brutale chute du trafic aérien, et donc de la circulation des voyageurs dans les terminaux et halls des aéroports. Le groupe ADP (qui comprend la gestion d'une quinzaine d'aéroports) a enregistré une baisse du trafic de 57,5% sur le premier semestre, avec 48,2 millions de passagers. Pour Paris Aéroport (Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly), la chute est encore plus brutale : -62,2%, à 19,8 millions de passagers.