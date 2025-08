Ne serait-ce que ce bon plan 2.0 séduit, même au-delà du simple voyage. « Mes parents vivent dans le Sud et j’ai souvent besoin de récupérer des affaires volumineuses stockées chez eux. Sacs de voyage, affaires de randonnées… Dès qu’il me manque quelque chose, je demande à ma mère de le mettre en vente sur Vinted à 1 euro. Je me jette sur l’annonce, pour éviter que quelqu’un d’autre n’essaie de l’acheter, et c’est réglé », témoigne une utilisatrice vivant dans la capitale dans les lignes du Parisien.