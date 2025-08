La société indique avoir été contactée par le cofondateur de la marque Guess, Paul Marciano, lequel a demandé de créer un nouveau modèle réaliste d'IA dans le cadre de la campagne d'été de la marque. Au total, ce sont 10 ébauchés qui ont été mises au point, avant que le choix de la marque ne se focalise sur deux modèles, à savoir une femme blonde et une femme brune.

Du côté de chez Guess, on confirme avoir voulu « explorer une option plus agile pour développer davantage de campagnes par an. »

L'agence Seraphinne Vallora compte cinq employés qui créent des modèles d'IA, et indique qu'il peut s'écouler jusqu'à un mois entre l'idée initiale et le produit final. Les deux fondatrices affirment facturer jusqu’à un montant à six chiffres pour un client comme Guess. Il reste à voir si cette initiative marquera le début d’un véritable tournant dans le monde de la mode.