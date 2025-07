Et ce n'est pas que le selfie qui doit inquiéter les utilisateurs. De nombreuses photos des permis de conduire, utilisés à des fins d'identification, sont aussi dans la nature. Seule petit soulagement, « aucune adresse e-mail ni aucun numéro de téléphone n'a été compromis », indique l'entreprise. Et si l'application Tea a connu une popularité foudroyante du côté des États-Unis, elle a aussi pu être critiquée par un large public.

Les utilisatrices ont en effet pu poster des images et des informations sur les hommes sur lesquelles elles s'interrogeaient, sans (logiquement) avoir obtenu leur consentement. Or ces données sont elles aussi dans la nature, en atteste les nombreuses collections de photos d'hommes issues de ce piratage qui accompagnent celles des selfies des utilisatrices et qui sont actuellement postées sur les réseaux sociaux. Le début d'un scandale ?