Wolfenstein figure parmi les plus anciennes franchises du jeu vidéo, avec des origines remontant à 1981 et Castle Wolfenstein, titre de furtivité précurseur de son époque. La notoriété moderne de la série découle principalement de Wolfenstein 3D, développé par id Software, société qui acquit par la suite les droits de la franchise. En 2010, l'éditeur Bethesda racheta id Software, confiant le développement d'un nouveau Wolfenstein à MachineGames, aujourd'hui connu pour avoir développé Wolfenstein : The New Order et sa préquelle The Oldblood ainsi que Wolfenstein : The New Collosus et sa suite Youngblood.

Fait amusant : MachineGames est aussi le studio derrière l'excellent Indiana Jones et le Cercle Ancien, sorti récemment sur consoles et PC, et tiré justement de la célèbre licence cinématographique du même nom. Après avoir fait ses armes avec une saga culte du cinéma, MachineGames va pouvoir contribuer à donner vie à une saga de jeux vidéo sur petit écran. Pour l'heure, Amazon n'a communiqué aucune information concernant la date de diffusion ou le casting de cette future série Wolfenstein.