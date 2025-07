L'application de Hume permet d'interagir avec un assistant vocal avancé, décliné en plusieurs variantes selon les préférences de chacun. Celui-ci ne se contente pas de comprendre les paroles, mais détecte et interprète également les émotions en temps réel. Il adapte ensuite son ton et ses réponses en conséquence, afin d’offrir des interactions plus empathiques et personnalisées.