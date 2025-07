Selon un récent rapport baptisé Year In Sport Trend Report 2024 de Strava, 43% des utilisateurs de l'application souhaitent participer à une course ou un événement majeur en 2025. C'est pourquoi la marque lance un nouvel abonnement combiné avec Runna, qui se décrit comme « la seule expérience à grande échelle qui regroupe coaching personnalisé, analyses de progression, découverte d’itinéraires et préparation aux courses ».