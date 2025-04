La course à pied est de plus en plus prisée et les données de Strava le confirment. D'après l'entreprise, ce sport connaîtrait actuellement « la croissance la plus rapide au monde » et son aspect communautaire intéresserait tout particulièrement les Gen Z. Sur l'application, « 43 % des utilisateurs Strava » envisagent de participer à des courses renommées cette année et la demande en programmes et séances de coaching personnalisés a, de fait, bondi. L'acquisition de Runna tombe donc à point nommé.