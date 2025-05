La prochaine fonction « Objectif nature » transformera le smartphone en encyclopédie interactive : en pointant simplement la caméra vers une plante ou un arbre, les utilisateurs obtiendront son identification et des informations détaillées. Chaque découverte sera automatiquement enregistrée pour une consultation ultérieure.

Trois formules pour répondre à tous les profils

Le service propose désormais trois abonnements distincts : Base (gratuit), Plus et Peak. L'offre Base permet d'accéder aux itinéraires, cartes et avis communautaires. L’abonnement Plus, à 1,99€ par mois, ajoute la navigation hors ligne, les notifications hors parcours et le partage en direct des activités. Disponible dès juin à un prix encore non communiqué, l’abonnement Peak réunira toutes ces fonctions ainsi que des options exclusives telles que la création intelligente d'itinéraires et l'état des sentiers.