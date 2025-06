Et soudain, elles se sont mises à parler. Douze statues et fontaines du château de Versailles se sont mises à parler. Littéralement. En scannant un QR code, les visiteurs peuvent engager une conversation avec ces œuvres du Grand Siècle, grâce à un assistant vocal piloté par une IA. Le projet utilise les technologies d’OpenAI et l’application Ask Mona, déjà connue dans le monde pourtant conservateur du passé des musées. Le but est de proposer une visite libre, vivante et personnalisée des jardins, que vous alliez visiter les jardins pendant vos vacances cet été ou souhaitiez le faire depuis le confort de votre salon, via votre smartphone. L’initiative, saluée pour son accessibilité, rencontre un accueil plus nuancé sur le terrain. Car si les statues savent réciter leur histoire, elles peinent parfois à tenir une vraie conversation.