carinae

C’est sur que l’informatique a évolué. Ceci étant ce n’est pas réellement ce qu’il dit. Ce que j’entends dans son discours est quel que chose que l’on voit très souvent dans les générations z et autres : le manque de curiosité technique. Tous ces outils sont devenus…de simples outils que l’on utilise comme on en a envie. Comment ça fonctionne ? Ce n’est plus le problème. L’informatique est devenu du consommable. Mais quand il y a un problème ou qu’il faut trouver une solution comme par exemple sous Excel comme il en est fait mention…ces générations ne savent plus s’en sortir… . Et du coup c’est bien dommage car ça signifie qu’il faut de l’assistance pour ces gens là. alors qu’en tant qu’utilisateurs avertis ils devraient pouvoir comprendre a minima…

Et ça va être pire avec les IA générative s. Est ce que la baisse de la compréhension technique est une bonne chose ? Je ne suis pas sûr…il suffit de voir le nombre de personnes qui cliquent sur un lien pourri malgré les avertissements ou le nombre de personnes qui laissent des tonnes d’informations sur internet simplement…par méconnaissance des impacts

Quelques part finalement l’informatique est comme bien d’autres choses. Qui aujourd’hui sait se servir d’une carte et d’une boussole ?