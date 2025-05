Quelques mois plus tard, en septembre 2024, les utilisateurs de Galaxy s20, s21 et S22 ont reçu une notification les invitant à migrer, eux aussi, vers Google Messages. Par la suite, Samsung a stoppé le support de Samsung Messages en février 2025 et a retiré le service du Play Store. Une décision notamment motivée par l'adoption croissante du RCS : « Nous pensons que la fonctionnalité accrue de la messagerie RCS sur Google Messages crée une expérience utilisateur améliorée. »