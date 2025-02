L’abandon de Samsung Messages n’est pas réellement une surprise. Depuis 2021, Google Messages était déjà devenu l'application par défaut des téléphones Samsung. Les gammes Galaxy Z Fold 6 et Flip 6, destinées au marché américain, étaient les premières à être livrées sans Samsung Messages, bien que les utilisateurs pouvaient encore la télécharger. Avec l'arrivée des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra, cette option disparaîtra une bonne fois pour toutes.

Samsung a confirmé à Android Authority la fin de son application et la migration de ses services vers Google Messages : « Avec la collaboration étroite entre Google et Samsung, nous avons opté pour la migration de tous les services vers Google Messages et mettons fin à Samsung Messages ».