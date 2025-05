Mais il y a encore des choses à améliorer. Un journaliste de The Verge a pu porter les Climacool, et s'il reconnaît leur praticité et leur design élégant, il a aussi remarqué quelques inconvénients. Par exemple, leur enfilage peut s'avérer difficile, notamment avec des chaussettes ou des pieds mouillés. De même, le sable et les petits débris peuvent facilement se coincer entre la chaussure et la peau, d'autant plus lorsqu'elle est portée pieds nus.