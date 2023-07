Nike dévoile une veste capable d'ouvrir automatiquement des aérations quand vous avez trop chaud

Le 26 juin dernier, la célèbre marque de vêtements Nike a annoncé une toute nouvelle technologie de vêtements. Destinée aux athlètes désireux d'augmenter leur confort et leurs performances, cette dernière a pour but d'améliorer la respirabilité des sportifs lorsqu'ils en ont besoin en utilisant « des évents réactifs à l'humidité qui s'ouvrent et se ferment de manière autonome lorsqu'ils détectent la transpiration contre le corps ». Celle-ci sera déployée dans la veste Nike Run Division Aerogami à venir plus tard cette année.