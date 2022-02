Vous aimez le sport et la musique ? Testez les écouteurs Adidas en exclusivité et donnez-nous votre avis !

Que ce soit pour pratiquer le sport en salle, dans l'espace publique pour un footing, ou tout simplement pour vous balader dans la rue, les écouteurs sans fil ont révolutionné notre manière de consommer la musique.

Pas de fils intempestifs venant perturber votre course, une batterie généreuse et un design discret, ainsi que l'iconique logo Adidas, la marque aux trois bandes ne manque pas d'argument pour aiguiser notre curiosité au sujet de ses trois modèles d'écouteurs : le ZNE 01, le ZNE 01 avec réduction de bruit active, et le FWD 02, et son côté tout-terrain.