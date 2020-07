Sony lance un mini climatiseur portable, contrôlable depuis son smartphone

Annoncé en 2019, le petit climatiseur de poche Sony Reon Pocket est désormais disponible à la vente. Un petit module qui vient se glisser dans la poche (située en haut du dos) d'un t-shirt spécifique, et qui va venir réguler la température du corps de l'utilisateur.

Ainsi, le Reon Pocket a vocation à être dissimulé sous une chemise, et c'est via une application mobile (sur iOS et Android) que l'on pourra contrôler le dispositif, notamment le niveau de fraîcheur diffusée par le système.