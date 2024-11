Jose Wong n'a rien laissé au hasard en convertissant l'émoji de chaussure de course d'Apple en une sneaker authentique et plus ou moins désirable. Son projet ABCD Shoe 1 se situe bien au-delà de la simple copie pour devenir une véritable œuvre conceptuelle.

La genèse du projet remonte à l’émoji de chaussure d'Apple, lui-même inspiré des New Balance 574 portées historiquement par Steve Jobs, dont la paire de sandales Birkenstsock, elle aussi iconique, a été vendue à plus de 200 000 dollars.

Le designer Jose Wong a poussé le détail jusqu'à intégrer des références subtiles à l'univers Apple : la semelle intérieure arbore un motif électronique évoquant un processeur A(BCD)5, clin d'œil direct aux puces A5 mobiles de la marque. La construction technique de la chaussure ne se refuse rien : cuir nubuck pleine fleur, maille respirante, semelle en mousse EVA légère avec bord en polyuréthane.

Côté engagement environnemental, la semelle extérieure contient 5 % de caoutchouc recyclé, comme pour signifier que le design peut aussi porter une dimension éthique. L'emballage lui-même est un hommage au minimalisme Apple : un encart blanc simple portant la mention « Conçu par Josewong en Chine », qui rappelle les codes graphiques de la firme californienne. Et à 219,90 dollars, soit approximativement 209 euros, la Shoe 1 prouve encore que quand on aime Apple, on ne compte pas.