Si Android est un système open source, la certification Google Mobile Services (GMS) se mérite. Les constructeurs doivent en effet respecter un certain nombre de critères.

Le site spécialisé Android Authority rapporte que la firme californienne exige désormais que les smartphones tournant sur Android 15 proposent 32 Go de stockage au minimum. Google estime qu'il s'agit de la capacité minimale pour permettre aux utilisateurs de stocker leurs fichiers, leurs photos ainsi que les applications du Play Store.

À en juger par les informations recueillies sur les plateformes de téléchargement de fichiers APK, les applications et jeux populaires peuvent parfois s'avérer assez lourds. C'est par exemple le cas de TikTok dont le fichier d'installation pèse plus de 430 Mo. Roblox, Subway Surfers, ou Free Fire x NARUTO SHIPPUDEN affichent respectivement 136 Mo, 168 Mo et 322 Mo. Aujourd'hui, un téléphone ne disposant pas de 32 Go de stockage ne peut même pas être mis à jour vers Android 15.

Concrètement, 75 % de cet espace doit être réservé à la partition de données, laquelle englobe les fichiers système, les données des utilisateurs, mais aussi les applications préinstallées. Car pour obtenir la certification GMS et proposer le Play Store, les constructeurs doivent également livrer le smartphone avec 9 à 12 applications éditées par Google et notamment Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Drive, Photos, ou encore Calendar. Chacune d'entre elles génère en plus des fichiers de cache.