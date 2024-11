La distinction est désormais on ne peut plus nette ! Dans une récente mise à jour du projet AOSP — Android Open Source Project — repérée par Android Authority, on peut voir que les exigences minimales pour qu'un appareil puisse proposer Android TV ont été abaissées à 1 Go de RAM pour les appareils et téléviseurs fournissant un signal en 1080p et à 1,5 Go pour les téléviseurs 4K. Auparavant, les exigences minimales étaient respectivement de 1,5 Go et 2 Go pour ces deux catégories d'appareils.