Wow Samsung ! Sur le Galaxy S23, Android 13 prend quatre fois plus de place que sur un Pixel !

Voilà qui devrait amener certains amoureux de la marque à réfléchir. Début février, Samsung lançait les nouveaux Galaxy S23, dont la version de base dispose d'une mémoire de 128 Go. On pourrait se dire que c'est là bien assez quand on veut avoir une utilisation normale au quotidien sans trop en demander à son appareil.

Eh bien, pas exactement. Selon Android Authority, l'interface maison One UI 5.1, fondée sur Android 13, occuperait 60 Go d'espace sur les nouveaux smartphones Samsung. À titre de comparaison, c'est quatre fois plus que sur les téléphones de Google, les Pixel 7 et 7 Pro, chez qui Android 13 demande 15 Go d'espace. Mais c'est aussi, pour montrer le problème, le double de la place prise par le système d'exploitation Windows 11 sur un ordinateur.