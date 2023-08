Frustré par le stockage erroné de votre téléphone Samsung ? Le constructeur rectifie le tir

Lors de la sortie du Galaxy S23 et de ses compères, leurs heureux propriétaires ont eu une mauvaise surprise. En effet, l'espace occupé par les fichiers système est tout simplement gargantuesque, s'élevant jusqu'à 60 Go. C'est un quart de la capacité disponible sur le S23 Ultra, par exemple. Un chiffre qui en a laissé plus d'un perplexe, car il est très éloigné de ce qu'Android est censé occuper en temps normal.

À l'époque, certains ont suggéré que le problème venait des nombreuses applications Google que Samsung est contractuellement obligé de laisser sur ses appareils, proposant ainsi des applications doublons et laissant moins de place pour les utilisateurs finaux. Il a également été suggéré que la société coréenne bloquait beaucoup d'espace à l'avance pour des entreprises telles que Meta et ses applications phares que sont Facebook, Instagram ou encore WhatsApp. Si ces diverses raisons peuvent effectivement expliquer une disparité dans le volume d'espace occupé par les fichiers système d'un smartphone à l'autre, la raison principale est en fait tout autre.

Il existe une légère subtilité dans la manière qu'ont les entreprises de mesurer les capacités de stockage et dans celle qu'elles ont de nous les présenter. Nous avons l'habitude d'utiliser des gigaoctets, mais les logiciels utilisent une unité de mesure plus précise : les « gibioctets ». Toutefois, ces systèmes ne sont pas tout à fait identiques, puisque 1024 Go équivalent à 1000 Go. Ainsi, lorsqu'un smartphone est vendu avec 512 Go d'espace, il s'agit en fait de 512 gibioctets, soit 476 gigaoctets, ce qui est évidemment moins attrayant.