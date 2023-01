Samsung : le Galaxy S23 le moins cher pourrait être moins rapide

En bon français, cela signifie que les Galaxy S23 dotés d’un espace de stockage de 128 Go seront logiquement moins rapides que les autres itérations de la gamme. Ainsi, si vous souhaitez disposer d’un appareil embarquant une puce environ deux fois plus rapide (et aussi bien plus économe), il faudra alors lorgner du côté du modèle à 256 Go. La raison à cela étant que Samsung ne produit tout simplement pas de puce UFS 4.0 de 128 Go. Vous voilà prévenus…