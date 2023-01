On en sait plus sur le prochain Galaxy Book 3 Ultra de Samsung

En matière de processeur, celui-ci serait alimenté par un Intel Core i9-13900H de 13e génération et serait décliné en plusieurs configurations. La plus importante d’entre elles embarquerait 32 Go de RAM LPDDR5 et 1 To de stockage NVMe PCIe Gen 4. Le GPU serait quant à lui un Nvidia GeForce RTX 4070 avec 8 Go de VRAM GDDR6. De quoi, sans doute, justifier la mention « Ultra » dans le nom.