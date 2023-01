Galaxy S23 Ultra : et maintenant, une vidéo !

Le Galaxy S22 Ultra est un Galaxy Note 22 qui ne dit pas son nom. Tout, absolument tout évoque la gamme déchue de Samsung. Et il faut dire que l'on ne reste pas insensible à son charme.

Gigantesque, le S22 Ultra est surtout le pinacle des appareils mobiles réservés à la productivité. Le S Pen désormais pleinement intégré à l'expérience, on (re)découvre une autre façon d'interagir avec son smartphone. Seulement, il faut aussi avouer que le S22 Ultra n'invente rien. Bien sûr, il adopte l'un des écrans les plus (littéralement) éblouissants du marché. Mais son processeur reste parfois instable en jeu, et l'expérience photo, aussi excellente soit-elle, n'apporte pas grand-chose par rapport au Galaxy S21 Ultra de l'an dernier.

Le S22 Ultra est-il décevant pour autant ? Pas le moins du monde. Disons plutôt qu'il s'agit d'un smartphone propre sur lui. Un peu premier de la classe, tiré à quatre épingles. On ne peut pas lui reprocher grand-chose au bougre. Mais on aimerait qu'il fasse preuve d'un peu plus de folie.