Découvrez les protections en cuir officielles du futur Galaxy S23

Attendus au début du mois prochain, les Galaxy S23 et S23+ ainsi que le Galaxy S23 Ultra n’ont désormais presque plus aucun secret pour nous. C’est plus précisément le 1er février que le géant coréen prendra officiellement la parole afin de lever le voile sur sa future gamme d’appareils. Si nous espérons toujours que Samsung parviendra à nous surprendre lors de ce reveal, force est de constater que moult photos et informations ont d’ores et déjà envahi le Web.