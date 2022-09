Seulement 2 variantes de stockage pour le Pixel 7, cela est-il suffisant pour votre usage ?

On apprend du site allemand WinFuture que le Pixel 7 sera décliné en deux configurations seulement, l'une avec 128 Go de stockage interne, l'autre avec 256 Go. Il s'agit à la fois d'une bonne et d'une mauvaise nouvelle dans le cas du Pixel 7. D'un côté, l'appareil progresse par rapport au Pixel 6, qui ne proposait qu'une seule mouture en 128 Go ; de l'autre, l'appareil se privera visiblement d'options 512 Go ou 1 To.

D'après les informations du site spécialisé, ce parti pris de Google s'étendrait aussi au Pixel 7 Pro, qui se contenterait également de 128 ou 256 Go de stockage interne… sans options pour aller au-delà, contrairement à ce que permettent les flagships de Samsung et les derniers iPhone. A priori, les deux prochains smartphones de Google ne pourront pas non plus compter sur un emplacement micro SD pour étendre cette capacité interne. Rien de surprenant ici, puisque Google n'en proposait déjà pas sur les Pixel 6/6 Pro.