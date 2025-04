Bien sûr, ce type de voyages est réservé aux personnalités les plus aisées ; une place à bord de New Shepard varie entre 150 000 et 250 000 dollars. Et encore, ce n'est rien comparé à d'autres projets de tourisme spatial actuellement en cours de développement, comme des séjours à bord des stations privées censées remplacer la Station spatiale internationale (ISS). Mais il est certain que de plus en plus de personnes qui en ont les moyens vont s'intéresser à cette pratique, donnant forcément vie à une offre variée.