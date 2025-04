Les dauphins, réputés pour leur intelligence, possèdent un système de communication complexe, mêlant clics et sifflements. Depuis 1985, le Wild Dolphin Project (WDP) étudie justement ces interactions, accumulant désormais des décennies d’enregistrements audio et vidéo. Google, en collaboration avec le WDP, vient de développer DolphinGemma, un modèle d’IA open source conçu pour décrypter et peut-être reproduire le langage des dauphins.