À la sortie de la série S20, le constructeur avait promis trois années de mises à jour et quatre ans de suivi de sécurité. L'échéance est désormais passée et a même été rallongée d'un trimestre. Samsung a donc retiré ces produits de son calendrier de mises à jour. Les derniers patchs ont été déployés dans le courant du mois dernier.

Les Samsung Galaxy S20 ont été initialement livrés avec Android 10 et la surcouche One UI en version 2.1. Après trois années de mises à jour, ils sont désormais propulsés par Android 13 et One UI 4. Notons que le Galaxy S20 FE, lancé en octobre 2020, est toujours inclus dans la liste des terminaux éligibles aux mises à jour de sécurité trimestrielles, mais pour combien de temps ?

Face à la concurrence d'Apple et aux diverses critiques des associations de consommateurs, Samsung a revu sa politique de mises à jour pour ses smartphones plus récents. Ainsi, les derniers Galaxy S25 bénéficient pour leur part de sept années de mise à jour. Ils sont livrés avec Android 15 et devraient alors pouvoir même accueillir Android 22 en... 2032 ! Nous apprenions d'ailleurs ce matin que les entreprises avaient de leurs côtés le droit à huit années de suivi.

Inutile cependant de débourser 1000 euros. Les smartphones Samsung de la série A sont particulièrement attractifs avec un bon rapport qualité-prix. Testé par nos soins, les Galaxy A35 5G et A55 5G ont tous les deux reçu la note de 8/10. Si vous recherchez un smartphone un peu plus musclé, Google devrait lancer le Pixel 9A en France la semaine prochaine pour 549 euros et nous ne manquerons bien évidemment pas de le tester. En attendant, consultez notre comparatif des meilleurs smartphones Android.