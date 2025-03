Le Pixel 9a étonne par son design qui tranche avec celui des Pixel 9. Google a retiré la fameuse barre transversale qui fait l'identité de la marque depuis quelques générations déjà pour un nouveau bloc photo, qui a le mérite de créer son petit effet esthétique et de permettre d'identifier rapidement le modèle de l'appareil.

Par rapport au Pixel 9, le Pixel 9a perd la connectivité satellite. Il est aussi pourvu de moins de RAM (8 Go contre 12 Go pour les modèles plus haut de gamme), ce qui le rend incompatible avec les fonctionnalités d'IA reposant sur un modèle multimodal, c'est-à-dire qui traitent l'image et le son.

Le Pixel 9a sera disponible pour 549 euros avec 128 Go de stockage et à 609 euros avec 256 Go de stockage. Les prix sont similaires à ceux constatés la génération précédente, celle du Pixel 8a.