La firme a en effet admis auprès de nos confrères que le Pixel 9a embarque un modem Samsung Exynos 5300, et non pas 5400 comme les Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Un modem que l'on retrouvait dans les Pixel 7 et Pixel 8, et qui n'a pas accès à la norme 3GPP Release 17, autorisant notamment la connexion à des satellites.