Steve Ballmer a été le premier à passer sur le grill. L’IA lui a lancé : « Steve, votre enthousiasme est légendaire, mais craignez-vous que votre énergie ne court-circuite l’IA ? Même les robots ont besoin d’une pause après vos discours » Fidèle à son tempérament, Steve Ballmer a répondu avec aplomb : « Si vous ne pouvez pas me gérer, vous ne pourrez pas gérer une grande partie de la population mondiale …

Bill Gates n’a pas été épargné non plus. Copilot a plaisanté sur son regard intense en le comparant à un « moment d’écran bleu », clin d’œil aux célèbres erreurs Windows. Le papi de l'IA a répliqué avec humour : « J’espère bien. Avec ces IA de plus en plus intelligentes, tout ce qu’il me reste, c’est ce regard et ma capacité à critiquer ».

Enfin, Satya Nadella a été interrogé sur sa passion pour l’intelligence artificielle et la possibilité qu’elle prenne un jour le contrôle. Avec une touche d’ironie, il a répondu : « Le jour où l’IA pourra jouer au cricket comme les meilleurs joueurs professionnels, elle pourra diriger ». Rien de bien méchant ni d'hilarant, simplement bienveillant, pour briser la glace et mettre totalement à l'aise deux entités a priori incompatibles pour la conversation : l'humain et l'IA.