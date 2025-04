Ils étaient trois dans la salle, et non, ce n’est pas le début d’une blague : Bill Gates, Steve Ballmer et Satya Nadella se sont retrouvés le temps d’une interview commune, menée par Copilot. Entre souvenirs et visions d’avenir, l’échange avait des airs de passage de relais entre générations. Un clin d’œil bien orchestré à l’histoire de l’entreprise, et à l’IA qui pilote désormais son futur.