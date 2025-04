Une analyse approfondie de la version 16.12.39 de l'application Google pour Android a révélé des chaînes de code faisant référence à cette version enfant de Gemini. Ces indices suggèrent que l'assistant pourrait bientôt proposer des fonctionnalités spécifiquement conçues pour les jeunes utilisateurs, telles que la création d'histoires personnalisées, la réponse à des questions adaptées à leur âge et une assistance aux devoirs.

L'objectif principal de cette version enfant de Gemini serait de fournir un environnement sûr et contrôlé, adapté aux besoins éducatifs des enfants. Google prévoit d'intégrer des politiques de contenu plus strictes et des protections par défaut renforcées pour garantir que les interactions restent appropriées et bénéfiques pour les jeunes utilisateurs.

Bien que les détails spécifiques sur le fonctionnement de cette version enfant de Gemini n'aient pas encore été entièrement dévoilés, il est possible que l'assistant s'adapte automatiquement en fonction de l'âge de l'utilisateur, en se basant sur les informations du compte Google associé. Cette personnalisation permettrait d'assurer une expérience utilisateur cohérente avec les besoins et la maturité des enfants, tout en offrant aux parents une tranquillité d'esprit quant à l'utilisation de l'outil par leurs enfants. On leur conseille malgré tout de garder un œil sur l'utilisation de l'IA par leurs bambins.