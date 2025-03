AlexNet a surgi d'un travail d'équipe mené dans une petite université canadienne. Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever et Geoffrey Hinton ont développé un réseau neuronal capable de reconnaître des images avec une précision inédite. Leur système utilisait trois technologies : des réseaux neuronaux profonds, la base de données ImageNet et des processeurs graphiques (GPU).

Leur performance était remarquable. Le réseau pouvait classer correctement des images dans 1 000 catégories différentes, des fraises aux bus scolaires, en passant par des races de chiens. Yann LeCun, expert en vision par ordinateur, a qualifié cette avancée de « tournant sans équivoque ».

Le système différait radicalement des approches précédentes. Là où les anciennes méthodes nécessitaient une programmation manuelle des caractéristiques, AlexNet apprenait automatiquement à reconnaître des modèles. Du simple contour aux parties d'objets complexes, le réseau développait sa propre compréhension.

En clair, un code neuronal, c'est un programme informatique conçu pour apprendre et s'adapter comme le fait notre cerveau. Comme un logiciel qui ne suit pas des instructions rigides, mais qui peut comprendre des modèles, reconnaître des formes et améliorer ses performances au fil du temps.

Contrairement aux programmes traditionnels qui font exactement ce qu'on leur a programmé, un code neuronal fonctionne comme un réseau de neurones interconnectés. Ces « neurones » artificiels reçoivent des informations, les analysent, et se transmettent des signaux, un peu comme les neurones dans notre cerveau.

Si on montre à ce type de code des milliers de photos de chats, il va progressivement apprendre à reconnaître ce qu'est un chat, sans qu'on lui ait tout expliqué à l'avance. Il va identifier les caractéristiques communes : des oreilles, une queue, une certaine forme de museau.

On utilise ces codes neuronaux dans de nombreux domaines : la reconnaissance vocale, la traduction automatique, la détection de fraudes bancaires, ou même pour aider au diagnostic médical. C'est une technologie qui permet aux machines de « réfléchir » de manière plus flexible et intelligente. On comprend mieux, dès lors, pourquoi c'est ce sytème qui a donné naissance à toutes les applications basées sur l'IA que nous connaissons et utilisons aujourd'hui.