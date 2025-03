L'ARCOM a donc a mis en demeure Eutelsat de cesser, sous 72 heures, la diffusion des chaînes russes Channel 5 et STS, opérée via son satellite Eutelsat 36C. La décision, prise en assemblée plénière le 19 mars 2025, représente en quelque sorte la première utilisation des compétences élargies conférées au régulateur français par la loi du 21 mai 2024, qui vise à sécuriser et réguler l'espace numérique.