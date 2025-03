Marre d'entendre toujours le même son lorsque vous recevez des notifications ? Cliquez sur les trois petits points à côté de votre photo de profil et appuyez sur « Paramètres ». Dans le menu qui s'affiche à l'écran, rendez-vous dans « Notifications et activité » puis « Son » et appuyez sur le menu déroulant sur lequel on peut voir l'instruction « Par défaut ». Vous pourrez ici faire le choix qui vous convient.