Rien de pire que de perdre de précieuses minutes à retrouver une slide lorsque quelqu'un vous pose une question durant une présentation. Pour éviter cela, créez un sommaire au début de votre diaporama. Sélectionnez un bout de texte et cliquez sur « Insertion » puis « Lien » et enfin « Emplacement dans ce document ». Sélectionnez la page à lier et le tour est joué : il ne vous reste plus qu'à faire de même pour les autres items de votre sommaire.