Très utilisé aux États-Unis, en Chine et dans bien d'autres pays, iMovie est un outil très populaire : on estime que plus de 1,460 milliard de personnes l'utilisent dans le monde. Disponible nativement (et gratuitement) sur Mac, cette application met à disposition de ses utilisateurs tous les outils et effets nécessaires pour réaliser des montages vidéo de qualité.